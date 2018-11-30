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500 bin liralık davaya ret

ile ayrılmasına neden olduğu iddiasıyla ’in ’ya açtığı 500 bin TL’lik tazminat davası reddedildi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018
500 bin liralık davaya ret

Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay'la ayrılığına sebep olduğu iddiasıyla Demet Şener'in Edvina Sponza'ya açtığı 500 bin liralık manevi tazminat davasını mahkeme reddetti. İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen davanın karar duruşmasına, Demet Şener ile davalı Sponza'nın avukatları katıldı. Şener'in avukatı, "Davalı, Şener'e kendi el yazısıyla yazdığı notları ile iç çamaşırını şoförü aracılığıyla yollamıştır. Amacı yıpratmaktır, zarar vermek amacıyla muhatap olmuştur. Şener tramva yaşamış, maneviyatı çökmüştür" dedi. Sponza'nın avukatı da "iddiaların asılsız ve ispatsız olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, Şener'in açtığı davanın reddine hükmetti. Gerekçeli karar bir ay içinde yazılacak.

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500 bin liralık davaya ret
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