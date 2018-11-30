Adana'da "fotoğraf çekilme" kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, Mehmet Furkan Birkaç (17) ve arkadaşı İlyas Can (20) buluşmak için Beyazevler Mahallesi'ndeki bir parka gitti.

Burada birbirlerinin fotoğraflarını çeken iki arkadaşın yanına yaklaşan iki kişi mahallelerindeki parkta fotoğraf çekemeyeceklerini söylemeleri üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Birkaç ve Can çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Furkan Birkaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan 16 yaşındaki şüpheliler M.S. ve A.T, polis ekiplerinin çalışmasıyla adreslerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.S. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.