Baba, Türkiye kurtuldu mu hainler cezasını buldu mu?

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde atılan bomba sonucu Genelkurmay Başkanlığı'nda başından ağır yaralanan ve geçen 2.5 yıla rağmen yürüyüp, konuşamayan gazi İhsan Çağ'dan müjdeli haber geldi. Hainlere karşı "Bu vatanı size yedirmeyiz" diye koşan ve aldığı darbe sonucu felç kalıp, konuşma yeteneğini kaybeden Çağ, 2.5 yılın ardından ilk kez konuştu. Babası İbrahim Çağ'ın "Uyan oğul, daha nöbet bitmedi" sözleriyle başında beklediği gazinin ilk sözleri de yine "Vatan" oldu. SABAH'a konuşan Gazi Çağ, "Yıllar sonra ilk kez çocuklarıma seslenip, isimlerini söyledim. Her şeyi gözlerimle anlatmaya çalıştım, çalışan tek uzvumdu. Ailemin sevgisi iyileştirdi. Aylarca koma, yoğun bakımlar, 7 ameliyat ama hiç keşke gitmeseydim demedim çünkü al bayrağa bir İhsan kurban olmuş çok mu?" dedi.



İLK SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Tedavisi devam eden gazi, kanlı gecenin detaylarını ve hainlere neler olduğunu babasından ilk kez dinledi. Gazinin ilk sözleri, "Baba vatan kurtuldu mu, o hainler cezalarını buldu mu?" oldu. "O gece ve sonrasını konuşmaya başlayınca anlattık" diyen baba Çağ, "Bir kez gözlerini açsın diye bekledik. Gözlerini açtı oturabilse dedik ki bir yıl sırt üstü yattı. Sağ tarafa kalça yaptılar. Sağ el ve ayak, bacakları felçli kalır diyor doktorları. 5 kez beyinden, 2 kez de bacağından ameliyat oldu, 8. ameliyatını olacak" diye konuştu.







BABANIN EVLAT NÖBETİ MUTLU BİTTİ

Aldığı ölümcül yaralarla üç yıla yakın felçli yatağında yaşam mücadelesi veren gazinin hikayesinin gizli kahramanlarından 70 yaşındaki babası Çağ, "Ne mutlu bana evladım vatan yolunda gazi düşmüş yaraları yaramdır, tedavisi ömür boyu sürse başında nöbetim sürecek" şeklinde konuştu. Fedakâr baba oğluna 2.5 yıl boyunca gözü gibi baktı. Kimseye emanet etmedi. Yedirdi, yıkadı, sedyelerle hastaneye taşıdı. İlk kez yatakta uyuduğunu söyleyen baba Çağ, "Aylarca sandalye üzerinde tuttuğum evlat nöbetim mutlu bitti" ifadelerini kullandı.



'BİZDE VATAN AZİZDİR, KUTSALDIR'

Baba İbrahim Çağ, şunları kaydetti: "Oğlumun yürüyüp, konuşmasına odaklandım. Günlerce, aylarca yoruldum ama o gün için hep umut ettim. Gece-gündüz uykusuz kaldım. Evladımın bir kelime söylenmesi ve adım atmasına odaklandım. Başında aylarca nöbet tuttum, gözyaşları içinde dualar ettim. Bu süreçte hepimiz çok yıprandık. Oğlumu bebek gibi ikinci kez konuşturmaya, yürütmeye çalıştık. Kelimelerle anlatılamayacak kadar ağırdı bu sürede yaşadıklarımız ama hiç keşke oğlum gitmeseydi, bunlar yaşanmasaydı demedik. Geceler boyu tuttuğum evlat nöbetlerinde kendime bile 'keşke' demedim. Oğlum gitmeseydi, oğullarımız sokağa çıkmasaydı bugün bir vatanımız, dalgalanan bir bayrağımız olmayabilirdi. Bizde vatan azizdir, kutsaldır... "







'SOL BACAĞIMDA ÜMİT VAR'

Gazi Çağ, "Genelkurmay'da bize silah sıkanları hatırlıyorum. Sonra bomba düştü, aylarca komada kaldım. Olaydan itibaren bir yılım yok diyebilirim. Üçüncü yılda ilk kez konuştum. Çocuklarıma seslenip, isimlerini söyleyip, öpüp kokladım. Yürümek için çalışıyorum. Sağ tarafımı kaybettim ama sol bacağımda ümit var" diyerek duygularını dile getirdi.



EŞİ: BEN DİL OLDUM, O BANA CAN

Gazinin eşi Hacer Çağ, "Eşimin başaracağını, bizi bırakmayacağın biliyordum. Aylarca gözlerimizle yeni bir iletişim dili geliştirdik. Bakışlarımızla anladık birbirimizi. Ben ona dil oldum o bana can. Kahraman eşim için her şeyi yaparım" ifadesini kullandı.

