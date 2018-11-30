BİM aktüel ürünleri bugün satışa sunuldu! 30 Kasım BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı

Bu hafta birbirinden indirimli güzel ürünler yine sizleri bekliyor. Yarın satışa çıkacak ürünler arasında birçok sürpriz yer alıyor. BİM aktüel ürünleri kataloğu dikkat çeken en önemli ürün 'notebook.' Sayılı sınırda satışa sunulacak bu ürüne sahip olmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren en yakın markete gidecekler. BİM aktüel ürünleri kataloğu içerisinde yer alan tüm ürünleri buradan görebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU

30 Kasım Cuma günü satışa çıkacak olan BİM aktüel ürünleri kataloğunu bu başlık altından kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

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