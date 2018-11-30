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aktüel ürünleri bugün satışa sunuldu! 30 Kasım ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı

aktüel ürünlerinin indirimli fırsatlarından faydalanmak isteyenler yarın sabah saatlerinden itibaren yola koyulacaklar. Türkiye’nin birçok bölgesinde bu ürünler büyük ilgili görecek. ürünleri kataloğunda dikkat çeken ürün ise ‘notebook’ oldu. Bunun yanı sıra daha birçok teknolojik eşya da sizleri bekliyor. 30 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri listesini buradan görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.11.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 09:27
BİM aktüel ürünleri bugün satışa sunuldu! 30 Kasım BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı

Bu hafta birbirinden indirimli güzel ürünler yine sizleri bekliyor. Yarın satışa çıkacak ürünler arasında birçok sürpriz yer alıyor. aktüel ürünleri kataloğu dikkat çeken en önemli ürün 'notebook.' Sayılı sınırda satışa sunulacak bu ürüne sahip olmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren en yakın markete gidecekler. ürünleri kataloğu içerisinde yer alan tüm ürünleri buradan görebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU

30 Kasım Cuma günü satışa çıkacak olan BİM aktüel ürünleri kataloğunu bu başlık altından kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BİM aktüel ürünleri bugün satışa sunuldu! 30 Kasım BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu açıklandı
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