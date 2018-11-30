Bodrum’da önce hortum sonra sel

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesi dün sele teslim oldu. Bodrum'da denizde çıkan hortumun ardından kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Derinliği yer yer 1.5 metreyi bulan sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Gümbet Kavşağı ve Konacık'taki alışeriş merkezinin otoparkı ile çevre yolundaki onlarca araç sel sularıyla sürüklendi. Araçlar su altında kalırken, otomobillerinden çıkan vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Kriz masası oluşturuldu. İstanbul Sarıyer ilçesi Rumeli Kavağı Liman Caddesi'nde de yağış nedeniyle yol çöktü. Antalya'nın Manavgat ilçesinde de Kargı Çayı'nın debisi sel suları nedeniyle yükseldi. Çay üzerindeki iki köprü yıkıldı. Edirne'de ise sağanak yağışın ardından kar yağdı. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale'nin yüksek yerlerine kar yağdı.SABAH