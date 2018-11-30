Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı. Kar yağışı D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam ediyor. Bolu Dağı'nda kar yağışı yer yer 7 santimetreye ulaştı.

Güzergahta görev yapan karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Trafik ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

- Kent merkezinde de kar yağışı sürüyor

Bolu kent merkezinde de etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Merkezde ise kar kalınlığı, 3 santimetreye ulaştı.