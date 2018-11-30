Çin takvimine göre cinsiyet hesaplaması nasıl yapılır?

Çin takvimi bilimsel bir gerçekliliğe dayanmamaktadır. Bu nedenle de kesin sonuçlar beklemek yanlış olacaktır. Batıl inanç olsa da bu takvimde yapılan tahminlerin yüzde 70 ile 90 arasında doğruluk payı olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle yeni bebek sahibi olacak bireyler, ultrasondan önce bebeklerin cinsiyeti ile ilgili meraklarını gidermek için kullandıkları bir yöntemdir. Tabi ki yine de, kesin bir sonuç ortaya çıkmamaktadır. Özellikle Çinliler milyonlarca yıldır bu yöntemi kullanıyorlar. Çin takvimine göre tahminler annenin doğum tarihi ve en son regl olduğu döneme göre hesaplanmaktadır.

Çin takvimine göre cinsiyet nasıl hesaplanır?

Çin takvimine göre; hamile kaldığınız yaşınız ile hamile kaldığınız ayın kesiştiği kutucukta yazan cinsiyet bebeğinizin tahmini cinsiyetini veriyor. Aşağıdaki tabloyu kullanarak çin takvimine göre cinsiyet planlaması yapılabilir.

Yukarıdaki tabloya göre Çin takviminde çocuğun hangi cinsiyete sahip olup olmayacağını öğrenebilirsiniz. Tabi ki Çin takvimi sadece bir batıl inançtır ve doktora gidip ultrasondan öğrenmek en mantıklı olandır. Ancak insanlar daha çok ultrason süresi gelmeden içlerini rahatlatmak için bu durumu kullanıyorlar.