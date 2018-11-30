Cinayet duruşmasından çıkan 2 avukata çirkin saldırı

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet davasında sanıkların avukatlığını üstlenen avukat Ali Yavuz Aktan ile Ferdi Akelma duruşma çıkışında adliye önünde kendilerini bekleyen davanın karşı tarafındaki kalabalık grubun saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayacağını anlayan 2 avukat koşar adımlarla Adliye'nin karşısındaki sokağa girdikleri sırada etraflarını saran kadınlı, erkekli kalabalık grup bir anda saldırdı. Saldırganlar tekme, tokat ve yumruklarla avukatları darp edince çığlık ve bağırma sesleri üzerine olayı fark eden adliye polislerinden 2'si koşarak müdahale etmek istedi, ancak öfkeli kalabalık polisleri de yere atarak darp ettiler. Bu arada adliye önünde olası saldırı girişimlerini önlemekle görevli zırhlı polis aracında bulunan polisler ise araçtan inerek olaya müdahalede bulunmayıp sadece izlemekle yetindiler. 2 avukat daha sonra Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı.

BEYİN TOMOGRAFİSİ ÇEKİLDİ

Raporda, avukatlardan Ali Yavuz Aktan'ın sol gözünde aldığı tekma ve yumruk darbeleriyle ileri derecede ödem ve ekimoz oluşumuna bağlı görme kaybı ile sırtında, kolunda ve bacaklarında yaralanmalar tespit edildi. Saldırıda yere düşüp kafasını istinat duvarına çarptığı için geçici bilinç kaybı yaşayan avukat Aktan'ın olası bir beyin kanaması riskine karşı kafa tomografisi çekildi.

Avukat Ferdi Akelma'nın da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı doktor raporuyla tespit edildi. Avukatlar, raporu aldıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Başsavcılığının talimatıyla incelenen MOBESE kayıtları ve avukatların teşhisiyle saldırganlardan Süleyman Ayhan ile Mustafa Ayhan yakalandı. Kimlikleri tespit edilen firari 4 zanlı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

2'Sİ TUTUKLANDI, 4'Ü ARANIYOR

2 zanlı savcılıkça alınan ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Avukatları davadan çekilmeleri için son 3 duruşmada sürekli ölümle tehdit edip hakaretlerde bulunarak, "Bu davaya girerseniz, sizi öldürürüz" diyen ve son olarak da fiziki saldırıda bulunan 2 zanlı, "Görevi başındaki avukatı ölümle tehdit, yaralama, vücut dokunulmazlığının ihlali" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 zanlının ise arama çalışmaları devam ediyor.

BARO KINADI: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Diyarbakır Barosu da olayı kınayan bir açıklama yaparak, "Avukatlık kamu hizmetidir. Bireylerin adli hizmetlere etkili biçimde ulaşma haklarının da en önemli sağlayıcılarıdır. Avukatlar baktıkları dosyaların tarafları değildir. Avukatlara yönelen baskı, tehdit ve saldırılar karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz. Faillerin en ağır cezayı almaları için bu sürecin takipçisi olacağız" denildi.