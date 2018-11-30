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Dilendiği tekerlekli sandalyesinde öldü

'da sokakta dilenen Kemal Güzalan (68), tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:21
Dilendiği tekerlekli sandalyesinde öldü

Olay, saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde araç trafiğine kapatılan Şarampol Caddesi üzerindeki bir otelin önünde meydana geldi. Sokakta kalan ve dilencilik yapan Kemal Güzalan'ın, tekerlekli sandalyesinin yanında hareketsiz yattığını gören otel çalışanları tepki vermemesi üzerine durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kemal Güzalan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI...

Güzalan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morgu'na götürüldü.

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Dilendiği tekerlekli sandalyesinde öldü
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