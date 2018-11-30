E-devlet girişi nasıl yapılır?

Kullanımı her geçen gün doğrusal olarak artan, buna paralel bir şekilde de işlemlerinin çeşitliliğinin genişlediği bir sistem olan e-Devlet, vatandaşlar ve devlet arasında bir köprü niteliğindedir. Geçmişte kamu dairelerinde yaşanan kuyruklar bu sayede ortadan kalkmış, artık işlemler daha kolay yapılır hale gelmiştir. Vakit tasarrufu sağlayan bu sisteme erişmek için ihtiyaç duyulan tek şey internet bağlantısı.

E-devlet sistemine nasıl girilir?

Sisteme giriş yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir: Turkiye.gov.tr internet adresinin üst köşesinde sisteme giriş seçeneği bulunuyor. Bu kısma tıklandığında giriş seçenekleri ile karşılaşılır. Giriş için e-Devlet şifresi, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı, e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden biri tercih edilebilir. Giriş sırasında sistem tarafından, güvenlik kodu girilmesini de talep eder.

E-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.