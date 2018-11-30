Emine'yi, AVM terasında öldüren eşine müebbet istemi

Olay, 31 Ekim akşam saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan alışveriş merkezinin teras katında meydana geldi. Hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan Levent Akgül, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül ile konuşmak üzere buluştu. Bir süre sonra çift arasında başlayan tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü. Bu sırada Levent Akgül, belinden çıkardığı tabancayla eşi Emine'ye kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadın olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen ve hemen ameliyata alınan Emine Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası, gözaltına alınan katil zanlısı Levent Akgül ise, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.