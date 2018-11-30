Enes Batur’a amca soruşturması

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Youtuber Enes Batur Sungurtekin'in yayınladığı bir video, çok sayıda şikâyet alınca savcılık hakkında 3 ayrı suçtan soruşturma başlattı. YouTube'ta 8.8 milyon aboneyle Türkiye'de en çok aboneye sahip olan Sungurtekin 20 Ekim'de yayınladığı bir videoda amcasına küfür edip onu aşağıladı. Video sonunda da her şeyin şaka olduğunu söyledi. Ancak video kamuoyunda çok fazla tepki aldı. Birçok vatandaş CİMER üzerinden Sungurtekin hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurularını dikkate alan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı youtuber hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Osman ASİLTÜRK / SABAH