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'Eroin için para lazımdı' diye gaspa çıktı

'da eroin bağımlısı 44 yaşındaki Kemal B, eroin almak bir alışveriş merkezinden çıkmak üzere olan kadına bıçak çekerek aracını gasp etti. Gözaltına alınan Kemal B, "Eroin için para lazımdı o nedenle yaptım." dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 17:46
'Eroin için para lazımdı' diye gaspa çıktı

A.K., 21 Kasım 2018 günü saat 18.30 sıralarında Tuzla'da bir markette alışveriş yaparak otomobiline bindi. Bu sırada aracının kapısı açıldı ve içine bir kişi girdi. Daha önce hiç görmediği kişi elinde bıçakla ondan para istedi. Saldırgan bıçağı A.K'nın vücuduna dayadı. Büyük bir korkuya kapılan A.K., araçtan kendisini dışarı attı. Bu sırada gaspçı otomobilin direksiyonuna geçerek araçla gözden kayboldu.

KAMERALAR KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

A.K., polise giderek yaşadıklarını anlattı ve araçtaki çantasını alamadığını, çantanın içinde kişisel eşyaları ve kartların bulunduğu cüzdanın olduğunu söyledi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan başvuru üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis, gaspçının Kemal B, olduğunu belirledi. Ekipler Kemal B'yi ararken ertesi gün Tuzla'da bir sitede aracı çalışır şekilde buldu. Araçta A.K'nın çantası vardı, içinden de herhangi birşey alınmamıştı.

"BEN EROİN BAĞIMLISIYIM"

Polis çalışmayı sürdürerek Kemal B'nin izini Tuzla'da buldu. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Kemal B, Emniyetteki ifadesinde, "Ben eroin bağımlısıyım. O akşam eroin almam gerekiyordu. Param yoktu. Market çevresinde dolanırken, bir kadının aracına bindiğini gördüm. Aracına bindiği sırada yanına bindim. Kadın aşağı inince çevredekilerin tepkisini görerek korkuya kapıldım ve araca binerek uzaklaştım." dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Kemal B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bulunan araç ve içindeki çanta da A.A'ya teslim edildi. Öte yandan olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin kadının aracına bindiği ve aracı alıp kaçarken vatandaşlar tarafından tepki gösterildiği anlar görülüyor.

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'Eroin için para lazımdı' diye gaspa çıktı
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