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için 'den son dakika açıklaması geldi! Kar ne zaman yağacak?

'den yoğun bir şekilde araştırılan için son dakika açıklaması geldi! İstanbullular bu sabaha yoğun yağmur yağışıyla başladı. Aynı zamanda sabaha karşı 05.36'da Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi. Yalova merkezli deprem, İstanbul'da da hissedildi. Hava durumu için meteoroloji bir son dakika açıklaması yaptı buna göre İstanbul'da hava nasıl olacak ne zaman kar yağacak? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde!

Giriş Tarihi: 30.11.2018 08:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 08:23
Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Kar ne zaman yağacak?

Meteroloji'den için son dakika açıklaması geldi! Buna göre İstanbul'da hava nasıl olacak? Buna göre vatandaşların araştırmaları da tüm hızıyla sürüyor. , Ankara, İzmir hava durumu ve tüm bölgelerimizden detaylı hava durumu analizlerini burada bulabilirsiniz. Hafta sonu için plan yapacak bireyler de Cumartesi ve Pazar hava durumunu merak ediyor. İşte mutlaka okumanız gereken hava durumu raporları...

HAVA DURUMU NASIL OLACAK? İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul bu sabaha yağmurla uyandı. tarafından açıklanan verilere göre bugün yani 30 Kasım Cuma günü İstanbul'da hava sıcaklığı 7 derece olacak. Ortalama rüzgar hızı saatte 13 km. Saat 06:00 - 09:00 saatleri arasında yağış beklenirken; 09.00 ile 12:00 arasında yağış duruyor fakat 12:00'den sonra akşam 21:00'a kadar yağış sürecek.

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Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! Kar ne zaman yağacak?
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