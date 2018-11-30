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Kahramanmaraş'ta 6 şüphelisi adliyede

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen / operasyonunda gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 6 kişi, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 10:55
Kahramanmaraş'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, salı günü Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, örgütün 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullandığı belirlenen muvazzaf astsubaylar R.A., M.M., Ö.O. ve T.E. ile astsubaylıktan ihraç edilen U.G. ve örgütün sözde 'mahrem imamı' olduğu öne sürülen öğretmen Ö.G., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından 6 şüpheli, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Kahramanmaraş'ta 6 FETÖ şüphelisi adliyede
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