Klimayla ilgili sık soruların sorular ve cevapları

Bakteri, saç ve hayvan kılı, alçı tozu ve tahta parçaları, pamuk ve metaller, küf ve küf sporları, polenler, kir ve toz havanın içerisinde en çok bulunan maddelerdir. Bu maddeler burnun akmasına, hapşırık, öksürük gibi problemlere ve hatta baş ağrısına sebep olan alerjik reaksiyonları meydana getirir. Zamanla bu tahriş edici maddeler solunum sisteminde uzun süre devam etmesi muhtemel belirtilerin söz konusu olmasına kaynaklık edebilir. Havanın içerisinde bu gibi endişe verici maddeler bulunurken klima kullanımıyla birlikte havanın daha da problemli bir hal alması mümkün mü?

Klima ortamdaki havayı nasıl değiştirir?

Klima, aldığı havayı filtreler ve tekrar ortama salar. Arabaların içerisindeki klima filtreleri dışarıda bulunan molozların be pisliklerin motora girmesine engel olur.

Klima solunum sorunlarının giderilmesine yardımcı olur mu?

Klima kullanımı özellikle astım ve benzeri kronik solunum yolu hastalarında olumlu yönde etki eder. Klimanın ortamdaki havayı filtrelemesi bu gibi hastalıklardan muzdarip olan kişiler için olumlu bir durumdur.

2011 yılında Amerikan Sağlık Örgütü tarafından yapılan bir çalışmayla birlikte astım belirtilerinin klimalı ortamlarda nefes alınmasıyla birlikte azaldığı ortaya çıkarılmıştır.

Klima filtreleri gerçekten işe yarıyor mu?

Filtreleme özelliği bulunan klimalar, alerji ve solunum yolları problemlerine karşı oldukça faydalıdır. Elbette ki klimayla filtrelenmiş bir havayı soluyan kişinin bu gibi problemlerden şikayetçi olmayacağının garantisi verilemez. Özellikle taşınabilir klimalar filtreleme konusunda daha düşük performansa sahiptirler. Ayrıca bu klimalar tarafından üretilen gaz da farklı sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir.