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Üniversitesi'nde sapık memur skandalı!

Üniversitesi ’nde bulunan markette, memur A.O. (52), üniversite öğrencisi S.H.’nin (21) etek altı görüntüsünü çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. A.O. sevk edildiği adliyeden serbest bırakılıp, okuldaki görevine döndü. Üniversiteli genç kız da çareyi, ’e şikayetçi olmak da buldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 16:14
Kocaeli Üniversitesi'nde sapık memur skandalı!

Olay, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde bulunan markette 7 Temmuz akşamı meydana geldi. Üniversite öğrencisi S.H. alışveriş için markete girdi. Raflara baktığı sırada ise yine iddiaya göre aynı üniversitede memur olarak görev yapan A.O., arkadan yaklaştı ve eğilerek cep telefonuyla genç kızın etek altı fotoğrafını çekti. Cep telefonundan gelen sesi, üniversitelinin beraberindeki arkadaşı duydu ve S.H.'yi uyardı. Bunun üzerine S.H. soluğu poliste aldı.

MEMUR SERBEST BIRAKILDI

A.O. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.O. serbest bırakıldı. Ardından üniversitedeki görevine devam etti. Üniversiteli S.H., A.O.'nun halen görevde olmasına tepki göstererek, yaşananları CİMER'e(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ) anlattı ve şikayetçi oldu.

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Kocaeli Üniversitesi'nde sapık memur skandalı!
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