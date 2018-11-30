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Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

Pendik'te kuyumcuyu soymak isteyen iki zanlı, iş yeri sahibini silahla yaraladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 15:14
Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Kulaç Sokak'taki kuyumcuya gelen ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 2 kişi, soygun girişiminde bulundu.

Şüpheliler, soygunu engellemeye çalışan iş yeri sahibine ateş etti. Çevredeki esnafın da müdahalesiyle zanlılar, panikleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZANLILAR ARANIYOR

Yaralanan iş yeri sahibi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 yaralı
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