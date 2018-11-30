Mayo kardeşliği şampiyonluk getirdi

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi'nde geçen yıl beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda eski güreşçi Oktay Yerlikaya öncülüğünde bir güreş takımı kurulmasına karar verildi. Ata sporu güreşi sevdirmek amacıyla çıkılan bu yolda, başvuruda bulunan öğrenciler arasında seçme yapılarak 12 kişilik güreş takımı kuruldu. Spor salonu olmadı��ı için okulun bodrum katında depodan bozma yaklaşık 40 metrekarelik bir oda, antrenman salonuna dönüştürüldü. Antrenman salonu küçük olduğu için koşu ve ısınma hareketlerini okul bahçesinde yapan güreşçiler, daha sonra salonda teknik ve taktik idmanlarını sürdürerek turnuvalara hazırlandı. Genç sporcular, kısıtlı imkânlara rağmen katıldıkları ilk turnuvada bir başarı hikâyesine imza attı. Henüz bir yıllık takım olmalarına rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen il turnuvasına katılan genç güreşçiler, tek mayoyu dönüşümlü kullanarak mücadele etti. Yedi takım ve 110 sporcunun katıldığı turnuvayı ikinci olarak tamamlayan okul takımından 2 öğrenci birinci, 2 öğrenci ikinci ve 4 öğrenci üçüncü oldu. Okul müdürü Ahmet Akçeşme, "Çok büyük salonlar, çok iyi imkânlar, çok da önemli değil. Yeter ki çocuğun içerisinde bu kıvılcım olsun. Gönül ister ki bütün hepsine mayo verelim fakat şartlar bu. Tek mayoyu elden ele gezdirerek il ikincisi oldular. Bu yavrular belki yarın Türkiye ikincisi olacak" diye konuştu. Akçeşme, hiçbir zorluğun öğrencilerini yıldırmadığını ifade etti. AA