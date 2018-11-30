Misvak nasıl kullanılır? Ne işe yarar?

İçeriğinde bulundurduğu bol mineraller ve maddeler ile ağızdaki bakterileri öldürmeye yarayan misvak erik ağacının dalından elde edilir. Peygamber Efendimiz (S.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur. ' Ümmetime zorluk vermekten endişe etmeseydim, mutlaka onu farz kılardım.' Özellikle faydaları bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış ve içeriğinde bulundurduğu maddelerin önemliliği bilim insanları tarafından oldukça fazla tavsiye edilmiştir. Misvak kullanmak ağız ve diş sağlığı bakımı açısından oldukça önemlidir.

İçeriğinde hangi maddeler bulunur?

Yapılan araştırmalar neticesinde misvağın oldukça faydalı olduğu bilim insanları tarafından kabul edilmiştir. Misvağın içeriğinde; kükürt, mineral tuz, kalsiyum oksalat ve silisyum gibi diş sağlığı açısından oldukça yararlı olduğu bilinen maddeler bulunmaktadır. Misvak, içeriğinde bulundurduğu yüksek klörür konsantrasyonu nedeniyle diş taşı oluşumunu önlenmekte son derece etkili olduğuyla bilinir ve aynı zamanda, diş yüzeyinde lekelerin oluşumunu da engeller.

Misvak nasıl kullanılır?

Misvak kullanımı diş fırçası ile aynı değildir. Diş fırçalarında genellikle yukarıdan aşağıya doğru fırçalamak tercih edilsede misvak da yanlamasına doğru kullanılmalıdır. Misvak kullandıkça tükürüğünüzle etkileşime geçerek bir salgı oluşturur ve bu salgıyla birlikte dişlerinizi, diş etlerinizi ve damağınızı temizler. Misvak kullanmaya yeni başlayan bireylerin ilk karşılaştıkları problem ise diş etlerinin kanamasıdır. İlk kullanmaya başladığınız zamanlarda, sert yapısı nedeniyle diş etlerinizde kanama yapabilir. Ancak daha sonra alışmaya başladıkça bu durum kaybolacak ve daha sağlıklı bir dişlere kavuşacaksınız.

Misvak nasıl muhafaza edilir?

Misvak sürerkli açıkta kalırsa kurur. Sürekli kapta kalırsa, kokar. Bu nedenlerdenden dolayı miskavları beyaz kaplarda satıyorlar. Misvakların iyi muhafaza edilmeleri bu sebepten dolayı gerekmektedir.