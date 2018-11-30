'Öldüreceğim' şakası gerçek oldu

Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak'ta 18 Kasım günü sabaha karşı meydana gelen olayda, Celal Pişkin, eşi Nursel Pişkin'in kendi annesini hastaneye götürdüğü sırada, yatalak olan babası Ali Pişkin'i boğazını ekmek bıçağıyla keserek, öldürdü. Pişkin, daha sonra aynı bıçakla kendi bileklerini ve kalp bölgesini kesip, yaşamına son vermek istedi. Hastaneden eve dönen Nursel Pişkin, eşini yaralı, kayınpederini ise cansız halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Celal Pişkin, tedavisinin ardından gözaltına alındı.