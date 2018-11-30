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'Öldüreceğim' şakası gerçek oldu

'de, iki hafta önce 80 yaşındaki yatalak hasta babası Ali Pişkin'i, boğazını ekmek bıçağıyla keserek öldüren, ardından da aynı bıçakla intihara kalkışan Celal Pişkin'in (54) olaydan önce eşi Nursel Pişkin'e cinayet işleyeceği yönünde şaka yaptığı ortaya çıktı. Pişkin'in ifadesinde, "İki ay önce eşim Nursel Pişkin'e şaka olsun diye 'Seni de babamı öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' demiştim" dediği öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 11:26
'Öldüreceğim' şakası gerçek oldu

'de İsmetpaşa Mahallesi İlkim Sokak'ta 18 Kasım günü sabaha karşı meydana gelen olayda, Celal Pişkin, eşi Nursel Pişkin'in kendi annesini hastaneye götürdüğü sırada, yatalak olan babası Ali Pişkin'i boğazını ekmek bıçağıyla keserek, öldürdü. Pişkin, daha sonra aynı bıçakla kendi bileklerini ve kalp bölgesini kesip, yaşamına son vermek istedi. Hastaneden eve dönen Nursel Pişkin, eşini yaralı, kayınpederini ise cansız halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Celal Pişkin, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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'Öldüreceğim' şakası gerçek oldu
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