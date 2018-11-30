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Son dakika: Şişli'de 17 katlı iş merkezinde yangın

Son dakika haber: Şişli'de 17 katlı iş merkezinde yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın, 17 katlı iş merkezinin 5. katında çıktı. Yangın kontrol altına alındı ama itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018 08:24 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 09:18
Son dakika: Şişli'de 17 katlı iş merkezinde yangın

Şişli Kuştepe'de 17 katlı iş merkezinin 5. katında yangın çıktı. olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

İstanbul Mecidiyeköy'de iş merkezinde yangın


Kuştepe bulunan 17 katlı iş merkezinin 5. katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. İçeride mahsur kalan bir kadın pencereden bağırarak yardım istedi. Bu sırada kadının olay yerindeki kızı gözyaşlarına boğuldu.İtfaiye mahsur kalanları kurtardı.

Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın kontrol altına altına alınırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

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Son dakika: Şişli'de 17 katlı iş merkezinde yangın
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