Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Şişli'de 17 katlı iş merkezinde yangın

Son dakika: Şişli'de 17 katlı iş merkezinde yangın Son dakika haber: Şişli'de 17 katlı iş merkezinde yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın, 17 katlı iş merkezinin 5. katında çıktı. Yangın kontrol altına alındı ama itfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 30.11.2018 08:24 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 09:18