Sosyal medyada özgün içerik üretmenin öneminin altını çizen INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, şunları söyledi:

"Bu bizim en çok aldığımız soru, 'Nasıl fenomen olurum?'. Bunun formülünü ne yazık ki veremiyoruz, çünkü bunun bir formülü yok. Ama şunu söyleyebiliyoruz, orijinal ve özgün içerik, en önemli konu bu.

Sosyal medyada nasıl fenomen olunur?

Sosyal medyada ünlenmiş mesela en ünlü fenomenlerden biri olan çift, bizim 2017 Nisan etkinliğimize gelmişti. O çift tüm dünyayı, elini arkasına uzatarak 'beni takip et' hareketi ile geziyorlar ve böyle bir hareket başlatmışlardı. Bu çok özgün ve çok güçlü bir içerik ve bu şekilde devam ediyor. Fenomenlerin de o sürdürülebilirliği yakalamak için özgün ve orijinal içerik üretmeleri gerekiyor."