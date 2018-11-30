Sosyoloji nedir? Sosyolojik bakış açısı nedir?

Sosyoloji nedir? Sosyologların bile cevap vermekte zorlandığı soruların başında geliyor. Bunun nedeni ise sosyoloji kelimesine toplum bilim kelimesinin yeterli gelmemesi ve üzerine uzun yıllardır araştırma yapılan bir konunun kısaca anlatılamamasıdır. Çoğumuz dünyayı kendi yaşamımızın bildik özellikleri bakımından görüyoruz. Sosyoloji bizim neden olduğumuz gibi olduğumuz ve neden davranıyor olduğumuz gibi davrandığımız hakkında çok daha geniş bir bakış açısına sahip olmamıza yarıyor.

Bize, doğal, kaçınılmaz, iyi ya da doğru diye gördüklerimizin böyle olmayabileceklerini ve yaşamımızın verilerinin tarihsel ve toplumsal güçler tarafından büyük ölçüde belirlendiklerini öğretir. Bireysel yaşamlarımınızi toplumsal yaşantılarımızın bağlamlarını yansıttığı o ince, ancak karmaşık ve asaslı yolları anlamak sosyolojik bakış açısı için temeldir.

Sosyolojik bakış açısı nedir?

Sosyolojik olarak düşünmeyi öğrenmek, başka deyişle daha geniş görünüme bakmak imgelemin işenmesidir. Sosyoloji ile uğraşmak yalnızca bir bilgi edinme süreci olmaz. Aynı zamanda sosyolojik bakış açısına da sahip olmanız gerekir.