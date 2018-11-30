Trafik cezası sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır?

Trafiğin içerisinde sürücü olarak bulunsun ya da bulunmasın herkes trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kurallara uymak hayati öneme sahiptir. Bu, medeni bir toplum olmanın gerekliliğidir. Kurallar hakkında bilgi sahibi olmamanın mazereti yoktur ve böyle bir bahane kimse için cezadan kurtulma sebebi olamaz.

Trafik cezası ne kadar sürede ödenmelidir?

Trafikte kesilen idari para cezalar için düzenlenen tutanaklar, ihlalin noktasında sürücüye tebliğ edilmez ise, PTT görevlileri ceza tutanağını sürücülere iletilmesi amacıyla EGM trafik birimlerine gönderir. Bir nüshası vergi dairesine gönderilen tutanak posta yoluyla sürücünün adresine yollanır.

Trafik kurallarının ihlal edilmesinden ötürü uygulanan para cezaları, ceza kesilen kişiye tebliğ edildiği tarihe müteakip 1 ay içinde mutlaka ödenmelidir. 1 aylık sürenin sona ermeden, 15 gün içinde ödeme yapılırsa yüzde 25 ceza indirim puanı söz konusu olur.

Ceza tutanağını elden teslim almayan araç sürücüleri, cezadan muaf olamazlar. Tutanakları adreslerine gönderilen sürücüler adreste bulunamazlar ise tutanak mahalle muhtarına teslim edilir. Mahalle muhtarlığında da tutanağın teslim alınmaması halinde tutanak EGM'ye iade edilir. Bu durum EGM tarafından vergi dairesine iletilir ve ceza işleme alınır. İşlem tarihini takiben yasal ödeme süresi başlamış olur.

Sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

Trafik cezaları e-devlet üzerinden, EGM resmi internet adresi üzerinden, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden ya da herhangi bir PTT şubesine giderek sorgulanabilir. Ödeme işlemi Gelir İdaresi Başkanlığının bir online hizmeti olan İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla veya şahsen bir vergi dairesine giderek yapılabilir.