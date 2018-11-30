Bu şekilde rutin bir hal alan hayat düzeninin içerisindeki bir insanın depresyon gibi ruhsal problemlerle karşı karşıya kalması ise işten bile değil. Ancak hayatını yönetebilmenin ve iş dışındaki vakitleri keyifli bir şekilde geçirerek hayattan keyifli almanın yolları. Tabii bu durumda iş yerinde geçirilen vaktin de doğru bir şekilde yönetilmesi, zamanın efektif bir şekilde kullanılması gerekiyor. Peki nedir bu zamanı daha efektif kullanmanın yolları?

ZAMANI DAHA EFEKTİF ETMENİN YOLLARI

Günümüz şartları altında birçok insanın ortak bir şikayeti var; zamanını doğru bir şekilde yönetememek. Hayatın her alanında olduğu gibi bu konuda da biraz çaba göstererek başarıya ulaşmak mümkün. Zamanı daha efektif kullanmanın yollarına kafa yorduktan ve öğretileri kendi hayatınıza uyguladıktan sonra 24 saatin size fazla geldiğini dahi düşünmeye başlayabilirsiniz.

Zaman yönetimi yapmak için aşağıdaki maddeleri ve bu maddelerin hayatınızda yer edinebilmesi için neler yapmanız gerektiğini önemseyin.

Hedeflerinizi belirleyin

Hedefler belirlemeniz hayatınızı daha keyifli bir hale getirebilmeniz adına oldukça önemlidir. Ancak önce doğru zaman yönetimi gerekiyor. Hedeflerinizi aşağıdaki rehber doğrultusunda şekillendirebilirsiniz:

Bir liste yapın. Bu listede başarmak istediğiniz şeylerin tamamına yer verin. Küçük hedefleriniz bile bu listede bulunsun.

Önceliklerinizi belirleyin. Hangi adımın önce atılmasına gerektiğine önem sırasına göre karar verebilirsiniz. Önemli işlerinizi önceliklendirin.

Neyi başarmak istediğinizin kararını en iyi siz verebilirsiniz. Başkalarının sizin adınıza karar vermesine müsaade etmeyin.

Kendinize değer biçin

Yapmanız gereken işlere harcadığınız vaktin ne kadar olduğunu birkaç gün gözlemlemeye çalışın. Bunun en kolay yolu aktivite zamanlarını kayıt altına almak.

Listenizi yaparken üzerinde durmanız gereken birkaç husus bulunuyor:

Zamanınızı alan işleri gruplandırın.

Küçük kesintiler bile verimliliğinizin büyük ölçüde düşmesine sebep olur. Bu kesintilerin neler olduğunu tespit edip hayatınızdan çıkarmaya çalışın.

Verimli olduğunuz günleri ve saatleri belirleyin. Öncelikli ve zorlu işlerinizi bu gün ve saatlerde halletmeye çalışın.