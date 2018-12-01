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: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınav sonuçları açıklandı

haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarına www.pa.edu.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Giriş Tarihi: 2.12.2018 00:34 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 00:36

Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Emniyet'ten yapılan açıklama şu şekilde:

1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarına www.pa.edu.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Asıl adayların atama için gerekli olan belgelerle birlikte (gerekli belgeler planlama yapılan İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecektir) en geç 03 Aralık 2018 tarihinde planlandığı İl Emniyet Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Son dakika: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınav sonuçları açıklandı
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