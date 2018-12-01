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Çocuklar bu kez televizyonculuğu öğrenecek

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2018
Çocuklar bu kez televizyonculuğu öğrenecek

Çocuklar ülkesi olarak bilinen ve 100'den fazla mesleği deneyimleten KidZania şimdi de çocuklara televizyonculuğu öğretecek. Dünyanın önde gelen bilim odaklı televizyonlarından Da Vinci ile işbirliği ile kurulan televizyon stüdyosunda çocuklar kameraman, sesçi, yönetmen veya sunucu olarak televizyonculuk mesleğini deneyimleyecek.
KidZania İstanbul'daki açılış töreninde konuşan Da Vinci Televizyon Kanalı CEO'su Ferdinand Habsburg, "Sorumlu bir televizyon olarak en büyük mücadeleyi teknolojinin doğru kullanımı ve eğitimde veriyoruz" dedi. KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur ise " 'KidZania Da Vinci TV Stüdyosu' çocuklara yeni ilgi alanları kazandırmanın yanı sıra yeteneklerini keşfetme fırsatı da sunuyor" ifadesini kullandı.

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