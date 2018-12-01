Esaret bitti, acı alev aldı

ekranlarında perşembe akşamları yayımlanan "Bir Zamanlar Çukurova", "Tüm Kişiler", "AB" ve "20+ABC1" kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yeni bölümü, "Tüm Kişiler"de % 14.08 izlenme oranı ve % 29.68 izlenme payı, "AB"de % 10.79 izlenme oranı ve % 23.26 izlenme payı ve "20+ABC1"de ise % 13.94 izlenme oranı ve % 27.72 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

SIRLAR BİR BİR ORTAYA DÖKÜLÜYOR

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova"da, sırlar bir bir ortaya dökülüyor! Züleyha'nın, kilitli kapılar ardındaki yaşantısı artık sona erdi. Esaretin bitip, acının alev aldığı Çukurova'da, hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya kalan Züleyha, oğlu için her şeyi yapmaya hazır.

ŞERMİN'E BOŞANMA DAVASI

Çukurova'da dengeler değişiyor. Demir ve Yılmaz arasındaki savaş, artık daha tehlikeli bir hal almaya başlıyor. Annesinin vurulmasından sonra gözü iyice kararan Demir, ırgatlarının Yılmaz'ın yanına geçtiğini sonunda öğrendi.

Bu işten Gaffur zararlı çıktı. Sabahattin, boşanma davasını sonunda açtı. Kararının arkasında durduğunu gösterip ilk adımı attı ve eşyalarını da toplayıp çiftlikten ayrıldı. Konağın dedikodusever yardımcısı Fadik, Gülten ve Sabahattin arasında bir şeyler olduğunu ima edince çiftlik karıştı. Duyduklarıyla şoke olan Şermin, Gülten'e saldırdı. Baskılara dayanamayıp intiharın eşiğine gelen Gülten'e ise umut ışığı Yılmaz oldu. Züleyha, oğluna kavuşabilmek için Demir'in tuzağına boyun eğdi. Oğlunun hasretiyle tutuşan Züleyha, Yılmaz'ı karşısında görünce ne yapacak? Ona gerçekleri anlatacak mı? Ve dahası "Bir Zamanlar Çukurova"da...

SOSYAL MEDYADA DA BİRİNCİ

Dizinin bölüm etiketi #AşkınKıymeti, bölüm başladıktan kısa süre sonra "Twitter Türkiye Trending Topics" listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.