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Haftanın kataloğu yayınlandı! İşte 6 Aralık Perşembe indirimli aktüel ürünleri burada!

Merakla beklenen kataloğu yayınlandı. Müşterilerine her hafta çeşitli ürünler sunan marketler zinciri, 6 Aralık Perşembe tarihine ilişkin listesini açıkladı. Bu haftanın aktüel ürünlerinde her zaman olduğu gibi teknolojik aletler dikkat çekerken, öne çıkanlar arasında ise 124 ekran VESTEL televizyon, Honor 7c cep telefonu ve Fantom elektrikli bulunuyor. Peki, 6 Aralık Perşembe bu hafta indirimli A101 aktüel ürünler listesinde neler var? İşte detaylı ve tam liste...

Giriş Tarihi: 1.12.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 1.12.2018 12:46
Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte 6 Aralık Perşembe A101 indirimli aktüel ürünleri burada!

Haftanın büyük bir merakla beklenen A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. 6 Aralık Perşembe A101 indirimli ürünler listesinde televizyondan harici hard diske, çay makinesinden elektrikli cezveye kadar birçok çeşit bulunuyor. Haberimizin içeriğinden A101 aktüel ürünler listesine ulaşabilir, merak ettiğiniz fiyatları sorgulayabilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıklayarak indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun olurken, bu haftaki indirimli ürünler arasında kadın televizyon, elektrikli süpürge, cep telefonu, harici hard disk, ev tekstili gibi birçok çeşit dikkat çekiyor.

6 ARALIK PERŞEMBE A101 GÜNCEL AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

A101 MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA

A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.

Bu amaç için; Türkiye'nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.

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Haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte 6 Aralık Perşembe A101 indirimli aktüel ürünleri burada!
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