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İş merkezinde

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2018
İş merkezinde yangın

İstanbul Şişli'de bir iş merkezinde yangın çıktı. 17 katlı iş merkezinin 5'inci katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yangın dün 07.40 sıralarında Kuştepe Mahallesi'ndeki 17 katlı binanın 5'inci katında yaşandı. Sabah binaya gelenlerin durumu fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahalede bulundu. Yoğun dumandan dolayı üst katlara çıkan 9 kişi kurtarıldı.
Yangının sabah saatlerinde olması, olası bir izdihamı önledi.

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İş merkezinde yangın
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