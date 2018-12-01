Öldüren ihmal kamerada

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ODTÜ'de kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanarak, sürücü Tahir Kepenek hakkında "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Üniversitedeki güvenlik kameralarından alınan ve iddianameye konulan görüntü ve fotoğraflarda, kamyonetin öğrencinin kafasına çarpan arka kapağının kasanın sağ yan tarafına takılı olduğu, aracın arka kapağı açık şekilde ilerlediği görülüyor. Araç üniversiteye girdikten sonra arka kapak, takılı olduğu mandaldan kurtulup kaldırımda yürüyen öğrenciye çarpıyor ve ölümüne yol açıyor.