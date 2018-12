Parkta fotoğraf cinayeti

BUGÜN NELER OLDU

Korkunç olay 7 Kasım günü Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki Yalçın Park'ta meydana geldi. Muhammet Furkan Birkaç (17) ve arkadaşı İlyas Can (20) buluştuktan sonra gezmek için parka gitti. İddiaya göre, parkta fotoğraf çektiren gençlerin yanına gelen 16 yaşındaki M.S. ve A.T., "Burası bizim mekânımız, bizim semtimiz. Burada fotoğraf çekemezsiniz" dedi. Çıkan tartışmada M.S., yanındaki bıçakla Birkaç'ı karnından, İlyas Can'ı sırtından bıçakladı. İki çocuk olaydan sonra kaçti. Birkaç ve Can, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Birkaç yaşamını yitirdi. Can ise taburcu edildi. Polis 100'e yakın güvenlik kamerasını izleyip şüphelilerin kimliklerini tespit etti. M.S. ve A.T., evlerinde gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bıçağı kullandığı ileri sürülen M.S. tutuklanırken A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.