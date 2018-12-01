Türkiye’nin yeni beşizleri

İstanbul'da yaşayan Sibel ve Kerem Ödemiş çifti, beşiz bebek sahibi oldu. Yaklaşık 3 yıl önce evlenen 27 yaşındaki Sibel ve 45 yaşındaki Kerem Ödemiş, doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca tedavi olmaya karar verdi. Tedavinin ardından beşiz bebeklerinin olacağını öğrenen çift, gebeliğin 25. haftasında İstanbul'da hizmet veren Emsey Hospital'a başvurdu. Kadın Hastalıkları ve Do��um Uzmanı Dr. Pınar Gökova tarafından takibi yapılan Sibel Ödemiş, gebeliğinin 29. haftasında iki erkek ve üç kız bebek dünyaya getirdi.

Prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerine Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül ismini veren Ödemiş çifti, çocuklarını kucaklarına alacakları günü bekliyor.

Sibel Ödemiş'in, gebeliğinin 29. haftasını tamamlamasıyla sezaryene alınarak, bebeklerini dünyaya getirdiğini aktaran Doç. Dr. Mustafa Kul, şu bilgileri verdi: "Genel sağlık durumları iyi. Yaklaşık 1-1.5 ay sonra inşallah sağlıklı bir şekilde bebekleri aileye vermeye çalışacağız." Baba Kerem Ödemiş ise "Sayın Cumhurbaşkanımız '3 çocuk' diyordu, bizim 5 oldu. Bu konuda devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

4'ÜNCÜ BEŞİZ

Türkiye'nin yaşayan ilk beşiz bebekleri Yozgat'ta 2012'de doğdu. Bulut çiftinin beşiz bebekleri bu yıl okula başladı. Bursa'da Yılmaz çiftinin, 12 Şubat 2016'da 5 kız bebeği dünyaya geldi. Son olarak 2018 martta ise Gaziantep'ten beşiz haberi gelmişti.