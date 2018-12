Yalova depremi istanbul’u da salladı 4.1 çok korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

Yalova'da dün sabaha karşı 05.36'da, AFAD verilerine göre, yerin 7 kilometre altında, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çınarcık merkezli olan ve Bursa, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Tekirdağ'dan da hissedilen deprem paniğe neden oldu. Depreme uykuda yakalanan Yalovalılar ise 1999'daki korkuyu yeniden yaşadı. Yalova Valisi Muammer Erol, depremde can veya mal kaybının olmadığını belirtti. Kentte depremin ardından ilk 9 saatte 10 artçı deprem kaydedildi.Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, "İstanbul'la ilgisi yok. Bu deprem aslında uyarıcı oldu. Armutlu burnuyla İmralı Adası, Gemlik Körfezi'nin girişinde bir deprem bekleniyor. Bu bölgede 6.3-6.4'lük bir deprem olacak. Bursa Balıkesir, Mudanya, Gemlik, Armutlu, Çınarcık, Yalova, İmralı adası etkilenir" dedi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise "Büyük Marmara Depremi'nin öncüsü deme ihtimali yok. Ama Marmara'da her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir" diye konuştu.