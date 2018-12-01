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Yazın denizde kışın karada yüzüyoruz

Turizm cenneti ’un sokaklarının sonrası göle dönmesi altyapı yetersizliğini gözler önüne serdi. CHP’li Belediye Başkanı Kocadon’a tepki yağdı

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ ZEKİ ÖZKESKİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2018
Yazın denizde kışın karada yüzüyoruz
Bodrum'da önceki gün etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel, turizmin göz bebeği ilçedeki düzensiz yapılaşma ve alt yapı yetersizliği sorununu gözler önüne serdi. İlk belirlemelere göre 54 ev ve 33 işyerini su baskınına uğradığı ve 100 aracın zarar gördüğü selin ardından vatandaşlar CHP'li Bodrum Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Twitter'da #bodrum hastag'ı ile paylaşılan tepkiler kısa sürede ilk sıraya yerleşti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Yaşanan şiddetli yağışta hayatın felç olduğu Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a ve CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar ilçedeki alt yapı yetersizliğini eleştirdi. "9 senedir Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon sunar", "Yazın insanlar kışın arabalar yüzsündü çünkü", "80 TL'ye lahmacun satıp doğayı talan edersen, altyapıya bir şey yapmazsan doğa gelir sana çökertme kebabı yedirir" şeklinde mesajlar paylaşıldı.

ALTYAPI YETERSIZ
Selin en etkili olduğu Dere Caddesi üzerinde iş yeri bulunan esnaf da belediyeye tepki gösterdi. Nurten Kolçak "Belediye MUSKİ'ye, MUSKİ Bodrum Belediyesi'ne topu atıyor. Ben vergimi Bodrum Belediyesi'ne veriyorsam, sorumlusu onu bilirim. Altyapının olması lazım" dedi. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise, "Bu kadar yağmurla bu kadar hasar olmamalıydı. Tedbirler alınmış olsa bunlar aslında yaşanmamış olacaktı. Belediyenin yapmasını beklersek daha çok uzun yıllar insanlar bu sıkıntıları yaşayacak" AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise, "Kimse bu rezilliği üstlenmiyor. Her kuvvetli yağışta Bodrum bu durumda" dedi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, sorunun altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek "Bataklığı kurutmadan biz sivrisinekle uğraşıyoruz. Burası dere yatağı, zamanında dere yatağı üzerine binalar yapılmış" diye konuştu.
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