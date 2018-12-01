Yazın denizde kışın karada yüzüyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Bodrum'da önceki gün etkili olansağanak yağışın ardındanyaşanan sel, turizmingöz bebeği ilçedekidüzensiz yapılaşma vealt yapı yetersizliği sorununugözler önüne serdi.İlk belirlemelere göre 54ev ve 33 işyerini su baskınınauğradığı ve 100 aracınzarar gördüğü selinardından vatandaşlar CHP'liBodrum Belediyesi'ne sosyalmedya üzerinden tepki gösterdi.Twitter'da #bodrum hastag'ıile paylaşılan tepkiler kısa süredeilk sıraya yerleşti.Yaşanan şiddetli yağışta hayatın felç olduğu Bodrum'un CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a ve CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar ilçedeki alt yapı yetersizliğini eleştirdi. "9 senedir Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon sunar", "Yazın insanlar kışın arabalar yüzsündü çünkü", "80 TL'ye lahmacun satıp doğayı talan edersen, altyapıya bir şey yapmazsan doğa gelir sana çökertme kebabı yedirir" şeklinde mesajlar paylaşıldı.Selin en etkili olduğu Dere Caddesi üzerinde iş yeri bulunan esnaf da belediyeye tepki gösterdi. Nurten Kolçak "Belediye MUSKİ'ye, MUSKİ Bodrum Belediyesi'ne topu atıyor. Ben vergimi Bodrum Belediyesi'ne veriyorsam, sorumlusu onu bilirim. Altyapının olması lazım" dedi. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ise, "Bu kadar yağmurla bu kadar hasar olmamalıydı. Tedbirler alınmış olsa bunlar aslında yaşanmamış olacaktı. Belediyenin yapmasını beklersek daha çok uzun yıllar insanlar bu sıkıntıları yaşayacak" AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise, "Kimse bu rezilliği üstlenmiyor. Her kuvvetli yağışta Bodrum bu durumda" dedi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, sorunun altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek "Bataklığı kurutmadan biz sivrisinekle uğraşıyoruz. Burası dere yatağı, zamanında dere yatağı üzerine binalar yapılmış" diye konuştu.