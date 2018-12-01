Yürekleri ısıtan mont

Kırklareli'nde bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan, bir vatandaşın montunu üşüyen sokak köpeğinin üzerine örttüğü görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasına girdi. Kamera kayıtlarına göre, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki bir dükkânın önünde yatan sokak köpeği için elinde getirdiği izolasyon malzemesiyle yer yapan kişi, montunu köpeğin üzerine örtüyor ve bir süre onunla ilgileniyor. Dükkânın işletmecisi Dilara Sırmakeş, sabah dükkânını açmaya geldiğinde üzerinde mont örtülü köpeği gördüğünü ve kamera kayıtlarını incelediğini söyledi. AA

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