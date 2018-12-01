Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Yürekleri ısıtan mont

Yürekleri ısıtan mont

Giriş Tarihi: 1.12.2018
Yürekleri ısıtan mont

Kırklareli'nde bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıyan, bir vatandaşın montunu üşüyen sokak köpeğinin üzerine örttüğü görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasına girdi. Kamera kayıtlarına göre, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki bir dükkânın önünde yatan sokak köpeği için elinde getirdiği izolasyon malzemesiyle yer yapan kişi, montunu köpeğin üzerine örtüyor ve bir süre onunla ilgileniyor. Dükkânın işletmecisi Dilara Sırmakeş, sabah dükkânını açmaya geldiğinde üzerinde mont örtülü köpeği gördüğünü ve kamera kayıtlarını incelediğini söyledi. AA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yürekleri ısıtan mont
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN