Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 1+1 dairede 9 kişi basıldı!

1+1 dairede 9 kişi basıldı!

’da, polisin 1+1 eve düzenlediği operasyonda 2 kadın ile 7 erkek fuhuş yaptıkları sırada gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 12:42
1+1 dairede 9 kişi basıldı!

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezindeki Borazanlar Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, dün gece yarısı bir eve baskın yaptı. Eve giren polis ekipleri 2'si kadın 9 kişiyi fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Polis, E.Y.(32) ve N.D.(30) isimli kadınlar ile evde bulunan S.E., A.S., S.D., S.V., Y.E., H.O. ve L.A.'yı gözaltına aldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Mersin'de akılalmaz olay!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1+1 dairede 9 kişi basıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN