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5 yıldızlı otele baskın yapan mahalleli tesisleri yıktı!

'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin günübirlik alanı işgal ettiğini iddia eden, aralarında muhtarların da olduğu 5 mahalleden yaklaşık 100 kişi, basın açıklaması yaptıktan sonra otele ait futbol sahasıyla, tenis kortlarını yıktı. Otelin genel koordinatörü Hakan Öztürk, 100 bin liralık hasar meydana geldiğini belirterek, söz konusu alanın tahsisini 31 yıl önce aldıklarını ve şikayetçi olduklarını söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 15:27
5 yıldızlı otele baskın yapan mahalleli tesisleri yıktı!

Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin günübirlik alanı işgal ettiği iddiasıyla Karacalar Mahalle Muhtarı Tayyar Yılmaz, Kızılağaç Mahalle Muhtarı Osman Kaya, Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, Cevizler Mahalle Muhtarı Mehmet Ak ve Hacı İsalı Mahalle Muhtarı Ali Güneş'le birlikte yaklaşık 100 kişi, söz konusu alanda dün basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Karacalar'ın muhtarı Tayyar Yılmaz, otelin halkın kullanımına ait olması gereken ve imar planında günübirlik alan olarak belirtilen bölgenin açılmasının ve kullanımının 30 yıldır engellediğini savundu.

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5 yıldızlı otele baskın yapan mahalleli tesisleri yıktı!
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