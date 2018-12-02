5 yıldızlı otele baskın yapan mahalleli tesisleri yıktı!

Manavgat'ın Kızılağaç Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin günübirlik alanı işgal ettiği iddiasıyla Karacalar Mahalle Muhtarı Tayyar Yılmaz, Kızılağaç Mahalle Muhtarı Osman Kaya, Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, Cevizler Mahalle Muhtarı Mehmet Ak ve Hacı İsalı Mahalle Muhtarı Ali Güneş'le birlikte yaklaşık 100 kişi, söz konusu alanda dün basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Karacalar'ın muhtarı Tayyar Yılmaz, otelin halkın kullanımına ait olması gereken ve imar planında günübirlik alan olarak belirtilen bölgenin açılmasının ve kullanımının 30 yıldır engellediğini savundu.