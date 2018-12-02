Antalya’da ‘altın sezon’ başladı

BUGÜN NELER OLDU

Heryıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Konyaaltı Plajı'nda deniz sezonu kapandı, tatilcilerin yerini ise define avcıları aldı. Boyu yaklaşık 4 metreyi bulan dev dalgaların arasında vatandaşlar, dedektör yardımıyla altın aramaya başladı. Sağanak yağmur sonrası aniden açan güneş ile birlikte sahile koşan define avcıları, yaz sezonu boyunca tatilcilerin düşürdüğü altın kolye, yüzük, bilezik gibi takıların peşine düştü. Büyük dalgalar, yazın denizin yuttuğu takıları geri getirirken defineciler de dedektörle takıları arıyor. Her yıl aynı dönemde sahile koşarak eşi ile birlikte altın arayan Hasan Yücel, "Denizana gönlünden ne koparsa onu veriyor. Bazen 5 bin liralık alyans buluyoruz. Bazen de 20 lira değerinde kolye ya da küpe" diye konuştu. Antalya'da 4 gün aralıksız süren yağmurun ardından denizin keyfini çıkaranlar da vardı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu kentte güneşi gören bazı vatandaşlar denize koştu.