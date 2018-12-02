Apartman aidatlarıyla öğretmen yetiştirecekler

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'da bir ilkokulda okuyan 3'üncü sınıf öğrencileri geçen hafta kutlanan Öğretmenler Günü için çok anlamlı bir çalışmaya imza attı. Öğretmenlere hediye almak yerine maddi durumu kısıtlı olan bir öğretmen adayının üniversite masrafları için para toplandı.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'ne başvuran öğrenciler ildeki "Apartmanlar Okutuyor, Süleymanpaşa'nın Filizleri Yetişiyor" projesi kapsamında öğretmenler günü itibari ile sınıf öğretmenliği okuyan bir öğrenciye burs vermek istediklerini dile getirdi. Sınıf öğretmenliği okuyan, burs talebinde bulunan öğrencinin bulunmasının ardından öğretmenlerden gizlice bir organizasyon planlandı. 23 Kasım günü Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın da katılımıyla sürpriz tamamlandı. Derse girmek için sınıfa gelen öğretmenlerine sürpriz yapan çocuklar Öğretmenler Günü hediyesi olarak bir öğretmenin yetişmesine katkıda bulunacaklarını açıkladı. Artık apartman aidatlarından her ay toplanacak 300 TL ile geleceğin öğretmenine destek olacaktı. Öğrencilerin sayesinde burs alacak sınıf öğretmeni adayı ise çocuklara bir mektup göndererek "Desteğiniz için çok teşekkür erdim. Eğitim hayatıma büyük katkıda bulundunuz. Ben de sizler gibi duyarlı ve sevgi dolu öğrenciler yetiştirmek için öğretmen olmak istiyor, bu yönde kitaplarıma sıkı sıkı sarılıyor, derslerime çok çalışıyorum" dedi.