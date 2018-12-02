Aynadan gördüğü şifreyle soydu

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Zeytinburnu'nda iş kadını Elif T'nin paralarını koyduğu kasayı soyan Kırgız hizmetçi yakalandı. Şişli'de gözlük satış mağazası işleten Elif T. günlük kazandığı parayı Zeytinburnu'ndaki evindeki kasaya koyuyordu. Elif T., 15 gün önce Kırgızistanlı Muborakhon İ.'yi hizmetçi olarak tuttu. Genç kadının yanında getirdiği paraları kasaya koyduğunu gören Kırgız hizmetçi, şifreyi öğrenmek için harekete geçti. Ancak Elif T.'nin, paraları koymadan önce ve sonra girdiği şifreyi bir türlü ele geçiremedi. Ama hizmetçi devreye aynayı soktu. Aynayı temizleme bahanesiyle odaya giren hizmetçi şifreyi görmeyi başardı. Elif T., işe gittiğinde de kasanın şifresini girerek içindeki yaklaşık 20 bin TL, 2 kol saati, altınları ve ayrıca kıyafetlerini alarak kayıplara karıştı.İş kadını Elif T., geçtiğimiz salı günü kasayı açtığında içinde hiçbir şey olmadığını gördü. Hizmetçi de evde yoktu. Hizmetçiyi telefonla aradı, ancak ulaşamayınca genç kadın hemen polisi aradı. Polis ekipleri, kamera incelemesinde Kırgız hizmetçinin paranın kaybolduğu gün boş geldiği evden çantayla çıktığını belirledi. Polis ekipleri, Muborakhon İ.'yi hırsızlık olayının ertesi günü Üsküdar'da temizlikçilik yapmak için ev ararken yakaladı. Kırgız hizmetçinin gözaltına alındığında kolunda çaldığı saat ve takılar olduğu tespit edildi. Kırgız hizmetçinin, paranın büyük kısmını da harcadığını söylediği öğrenildi. Üzerinde 7 bin TL ele geçen Kırgız hizmetçinin 2 yıldır Türkiye'de olduğu bildirildi.