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Endonezyalı diplomat Esenboğa'da hayatını kaybetti

'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, 'nda rahatsızlanarak hayatını kaybetti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 23:40
Endonezyalı diplomat Esenboğa'da hayatını kaybetti

Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Esenboğa Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliğinde elçi yardımcısı olarak görev yapan Kadarısman, İstanbul'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldiğinde rahatsızlandı.

Kadarısman, havalimanındaki sağlıkgörevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadarısman kurtarılamadı.

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Endonezyalı diplomat Esenboğa'da hayatını kaybetti
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