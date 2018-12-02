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Hastaneden tuvalet kağıdı çalan şahsa binlerce liralık ceza

’da yaşlı bir adam hastanenin erkekler tuvaletinden bir rulo tuvalet kağıdı çaldığı için 200 bin yen (yaklaşık 9 bin 200 lira) para cezasına çarptırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.12.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 10:54
Hastaneden tuvalet kağıdı çalan şahsa binlerce liralık ceza

Japonya'nın Shimane eyaletinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Polis raporlarına göre, 64 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam, Eylül ayında Okioshima bölgesindeki bir hastanenin erkekler tuvaletinden 1 rulo tuvalet kağıdı çaldı. Olayın ortaya çıkmasıyla tutuklanan yaşlı adam, para cezası karşılığı serbest bırakıldı. 200 bin yen (yaklaşık 9 bin 200 lira) para cezası ödemeye mahkum edilen hırsızın çaldığı tuvalet kağıdının değeri ise raporlara 30 yen (Yaklaşık 1.5 lira) olarak yansıdı. Bu, kesilen ceza miktarı ile 6 bin üzerinde tuvalet kağıdı alınabileceği anlamına geliyor.

İLK SUÇU DEĞİL

Ceza miktarının yüksekliği kamuoyunda tartışmalara neden olurken, olayın yaşlı adamın ilk suçu olmadığı öğrenildi. Şahsa tekrarlayan suçlarda caydırıcılığı artırmak adına yüksek cezalar verildiği belirtildi.

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Hastaneden tuvalet kağıdı çalan şahsa binlerce liralık ceza
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