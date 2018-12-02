Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Kent merkezinden Sevdiğin köyü istikametine giden Kürşat Demir idaresinde 40 AN 163 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Cevdet Sökmen'in kullandığı 40 AH 411 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da şarampole savruldu.

Kazada, her iki otomobildeki Kürşat Demir, Recep Çetin, Cevdet Sökmen ve eşi Elif Sökmen yaralandı.

Jandarma ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Recep Çetin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.