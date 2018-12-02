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son dakika uyarısı yaptı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte son tahminler

'den milyonlarca yurttaşı ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin son hava tahmin raporlarını açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerine kadar Trabzon, Rize, Sinop ve Artvin'in kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Muğla, Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. hava durumu ise parçalı ve az bulutlu olmak üzere 13 derece olarak gözüküyor. İşte, ' nasıl olacak?' sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 2.12.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 2.12.2018 09:46
Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı yaptı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merakla beklenen hava durumu raporunu duyurdu. Aralık ayının başlaması ile ülke genelinde soğuk hava dalgası iyiden iyiye kendisini hissettirirken, milyonlarca vatandaş da 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporlarını açıkladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından hava durumuna ilişkin son verileri bulabilir, yaşadığınız ya da merak ettiğiniz ilin, bölgenin hava durumu tahmin raporunu öğrenebilirsiniz.

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Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı yaptı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte son tahminler
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