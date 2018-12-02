Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı yaptı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merakla beklenen hava durumu raporunu duyurdu. Aralık ayının başlaması ile ülke genelinde soğuk hava dalgası iyiden iyiye kendisini hissettirirken, milyonlarca vatandaş da 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporlarını açıkladı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizin detaylarından hava durumuna ilişkin son verileri bulabilir, yaşadığınız ya da merak ettiğiniz ilin, bölgenin hava durumu tahmin raporunu öğrenebilirsiniz.