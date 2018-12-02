Ramazan hayatı omuzladı 224 kilo ne ki...

BUGÜN NELER OLDU

Ramazan Yaman, 2003 yılında Afyonkarahisar Işıklar Kasabası'nda doğdu. İlkokulunu burada tamamlayan Ramazan'ı ailesi maddi yetersizlikler nedeniyle 2013'te Ayonkarahisar Çocuk Bakımevi'ne verdi. 10 yaşında bir başına kalan Ramazan'a 'devlet babası' sahip çıktı. Kötü kaderi, bakımevinde beden eğitimi öğretmeni, milli sporcu ve halter antrenörü Abdurrezzak Avcı ile tanışınca değişti. Ramazan, yaşadığı travmanın yükünü halter kaldırarak atmaya başladı... 2 yıl sonra profesyonel bir sporcu olmuştu artık. İlk şampiyonası Bursa'daydı, Türkiye Okullar Arası Halter Şampiyonası'nda 7'nci oldu. Ramazan, her yıl kendi rekorunu kırarak klasman atlayarak başarmanın hazzını yaşıyordu. Ailesi yoktu yanında ama ona çok daha fazla emek veren antrenörü Abdurrezzak Avcı hep yanı başındaydı. Genç sporcu 2018 yılı eylül ayında Niğde'de düzenlenen Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda 98 kg koparma, 118 kg silkme toplamda 216 kg kaldırarak üçüncülüğe imza attı. Ramazan dün ise Yıldızlar ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda, U15 kategorisinin 89 kilo sikletinde koparmada 101 kilo, silkmede 123 kilo olmak üzere toplamda 224 kilo kaldırarak Türkiye 2.'ncisi oldu.Önüne çok daha büyük hedefler koyan Ramazan, Türkiye'nin yeni Naim'i (Süleymanoğlu) olmak istiyor. Ramazan Yaman, "Hayatta yaşadığım tüm zorlukları halter kaldırdıkça yok etmeye çalışıyorum" diyor ve ekliyor: "Amacımız bayrağımızı dünyanın her yerinde göndere çekerek İstiklal Marşımızı okutmak. Güreşten sonra en çok madalya halter branşında alınıyor. En büyük hayalim dünya şampiyonu olmak. Bu da ancak azim gayret karar ve disiplin ile olur. Antrenörüm Avcı'nın bende çok emeği var. Onu daha çok sevindireceğim..."Ramazan Yaman, dün Ankara'daki Yıldızlar ve U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olurken yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven de vardı...