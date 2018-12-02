Refik Durbaş’a son vefa, son veda

BUGÜN NELER OLDU

Şairgazeteci ve yazar Refik Durbaş (74) son yolculuğuna uğurlanıyor. İstanbul'da bir süredir diyaliz ve akciğer kanseri tedavisi gören Durbaş, yakalandığı zatürre nedeniyle önceki akşam fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Durbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durbaş'ın cenazesi, bugün Erenköy Galip Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü yarıda bırakan Durbaş, gazeteciliğe 1967'de Yeni İstanbul gazetesinde başladı. 20 yıl Cumhuriyet gazetesinde çalıştıktan sonra SABAH'ta köşe yazarlığının yanısıra kitap ve sanat sayfaları hazırladı. Yeni Yüzyıl gazetesinin kuruluşunda görev alarak kültür - sanat bölümünü yönetti. Yeni Yüzyıl ve Ateş gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. İlk şiiri İzmir'de Ege Ekspres gazetesinin sanat sayfalarında yayımlandı. Devinim, Gösteri, Sanat Olayı, Soyut, Papirüs gibi dergilerdeki şiirleriyle dikkat çekti. Arkadaşlarıyla birlikte 1962-1964 arasında Evrim dergisini, 1967'de de Alan 67 dergisini yayımladı. 1971'de ilk şiirlerini, Kuş Tufanı adlı şiir kitabında topladı. 1972 - 1974 arasında Yeni A dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. İkinci Yeni esintisi ile başladığı şiir yaşamı, zamanla toplumcu yönelim kazandı. Kendine özgü dili ve benzetmeleriyle, baştan beri tavrını ve varlığını keskinleştiren, anlam kadar biçime de önem veren şiirler yazdı.