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'de silahlı saldırı: 1 yaralı

'de, park ettiği kamyonetinden inerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Ayhan U., (43) ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018 07:58
Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 22:15'de Müftü Mahallesi Yeni Şehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullandığı 53 AU 106 plakalı kamyoneti yol kenarına park ettikten sonra inen Ayhan U., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otomobil içinden silahlı saldırıya uğradı. Olayda, Ayhan U. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralı ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları arıyor.

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Rize'de silahlı saldırı: 1 yaralı
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