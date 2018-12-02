Ünlü sitede yolsuzluk krizi

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İstanbulMaslak'ta bulunan ve birçok ünlü ismin yaşadığı Mashattan Sitesi'nde yolsuzluk iddiaları patlak verdi. Kooperatif vekili Avukat Şevki Lülecioğlu tarafından verilen şikâyet dilekçesinde, sitede dört yıla yakın bir süredir görev yapan site yönetimindeki Şükrü Y., Altan G., Ahmet K. ve yönetimde bulunmasalar da Ziyaattin Ö., Abdullah T. ve Murat Ç. isimli kişilerin çeşitli yöntemlerle ihtiyaç bulunmadığı halde inşaat ve imalatlar, tesisat ve tamirleri yaptıkları, çıkan maliyeti gerçek ihtiyaçlar masrafına yazdıklarını iddia etti. Şikâyet dilekçesinde, suça konu para miktarının şimdilik tespit edilen bölümünün 642 bin 300 lira olduğu belirtildi. Şüpheliler hakkında 'Güveni kötüye kullanma', 'Görevi kötüye kullanma', '1163 sayılı kooperatifler kanununa muhalefet', 'Kooperatif alımlarına fesat karıştırma', 'Zimmet ve bu suçlara iştirak, sahtecilik' suçlarından işlem yapılması talep edildi. Sarıyer'deki Mashattan Sitesi her biri 36 katlı 10 bloktan oluşuyor. 1818 adet bağımsız bölüm bulunan site, Mashattan Site İşletme Kooperatifi tarafından yönetiliyor.